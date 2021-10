Claudia Schiffer: Karl Lagerfeld me je naučil največ

Manekenska pot Claudie Schiffer se je pričela leta 1987. Takrat 17-letno dekle so agenti odkrili med sproščeno zabavo z družino in prijatelji v enem od nočnih klubov v domačem Düsseldorfu. Nekaj mesecem za tem se je najstnici življenje obrnilo na glavo, napotila se je v Pariz na testna snemanja in se že kmalu leta 1989 prvič znašla na naslovnici francoske izdaje revije ELLE.

''Bilo je neverjetno obdobje,'' je o svojih spominih spregovorila v nedavnem intervjuju za New York Post in dodala: ''To je bila izjemna mešanica mode, glasbe, umetnosti in zabave, prav to pa je obdobje naredilo dinamično in razburljivo. Takrat je nemogoče postalo mogoče!''

Schifferjevi je mednarodno slavo v devetdesetih omogočilo sodelovanje v seksi in igrivih oglasih za oblačila znamke Guess, takratne fotografije pa je posnela njena prijateljica Ellen von Unwerth. ''Spominjam se, kako sem potovala po Združenih državah in obiskala vsako večje mesto, da sem lahko delila avtograme v veleblagovnicah.'' Spominja se, da je njena prepoznavnost postala velika ob lansiranju Guessovega parfuma: ''Ko sem se vračala v svoje stanovanje v New Yorku, bilo je jutro in bila sem razkuštrana, v dvigalu zraven mene pa je stala oseba, ki me je vprašala, če sem Guessovo dekle. Takrat sem ugotovila, da se je moje življenje spremenilo za vedno.''