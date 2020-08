Claudia Schiffer slavi 50 let: krasila več kot tisoč naslovnic, tudi Playboy

Claudia Schiffer je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja in si hitro zagotovila status supermanekenke. Nemška lepotica na današnji dan praznuje abrahama. Rodila se je v majhnem nemškem mestu blizu Duisburga, med šolanjem pa je želela postati pravnica in delati v podjetju svojega očeta. A usoda je imela zanjo drugačne načrte. Ko je bila Claudia stara 17 let, jo je v enem od klubov v Düsseldorfu opazil 'lovec na talente'. Po končani srednji šoli je odpotovala v Pariz na prvo fotografiranje in takoj se je pojavila na naslovnici revije Elle.