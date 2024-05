Clint Eastwood bo znova dobil vnuka, najmlajša hči Morgan je noseča

V komentarjih sta ji čestitke izrekla tudi njen brat in sestra. Scott Eastwood je delil zgolj emoji eksplozije, Alison Eastwood pa je zapisala, da že komaj čaka, da spozna novega družinskega člana. Številnim drugim čestitkam se je pridružila tudi Morganina mama Dina Fisher . "Moj otrok ima otroka," je navdušeno zapisala zvezdnica, ki je bila s Clintom poročena med leti 1996 in 2014, nato pa se je poročila s košarkarskim trenerjem Scottom Fisherjem .

93-letnik se je zadnjega vnuka razveselil leta 2018, ko je Francesce rodila sina Titana. Legendarni režiser je poleg Morgan, Scotta, Alison in Francesce oče še Laurie Murray, Kimber Lynn Eastwood, Kyla Eastwooda in Kathryn Eastwood. Poleg Titana in prihajajočega vnuka, katerega spol in datum rojstva še nista znana, ima še vnuke Clintona in Lowella ter vnukinji Graylen in Kelsey.