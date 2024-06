Clint Eastwood oddal najmlajšo hčer: bodoča mamica se je poročila

Bodočo mamico je do oltarja pospremil kar njen slavni oče, na poročnem slavju pa jo je spremljalo vseh sedem bratov in sester. Šlo je za intimno slovesnost, ki je potekala na družinskem ranču v Carmelu v Kaliforniji, svatov pa je bilo 130. "Bili so samo ožji družinski člani in njihovi partnerji, bližnji družinski prijatelji in najboljši prijatelji, ki jih poznava vse življenje, saj smo odraščali v Carmelu," je zaupala. Nevesta je celo za pričesko in ličenje poskrbela sama. "Sama sem se naličila in uredila lase, teden dni prej izbrala nekaj poceni uhanov in obula žametne čevlje s petami, ki sem jih imela v omari," je razkrila in dodala, da je obleko kupila nekaj mesecev preden je zanosila, a kljub trebuščku ni imela težav z njo.