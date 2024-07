Clint Eastwood se je poslovil od 33 let mlajše dolgoletne partnerke

Igralec Clint Eastwood je zavit v črnino. V izjavi za The Hollywood Reporter je razkril, da je umrla njegova 61-letna dolgoletna izbranka Christina Sandera , ob tem pa 94-letnik ni razkril dodatnih podrobnosti. V izjavi je dejal le: "Christina je bila čudovita, skrbna ženska in zelo jo bom pogrešal."

Hollywoodski zvezdnik in 33 let mlajša partnerka sta se spoznala leta 2014, ko je Sandera kot hostesa delala v igralčevem hotelu in restavraciji. V javnosti sta se skupaj prvič pojavila leto pozneje, ko sta se udeležila podelitve oskarjev. Eastwood je bil sicer med letoma 1996 in 2014 poročen z novinarko Dino Ruiz, še pred tem pa je bil v zakonu z manekenko Maggie Johnson, in sicer med letoma 1953 in 1984, četudi sta se razšla že po 11 letih zakona.