Clint Eastwood v razmerju s pol stoletja mlajšo?

88-letni igralec in producent Clint Eastwood je bil v zadnjem času večkrat opažen v spremstvu 53 let mlajše spremljevalke, 25-letne Noor Alfallah .

Noor Alfallah in Clint Eastwood v spremstvu prijateljev

Slednja je pritegnila pozornost javnosti, ko so se pojavila namigovanja, da je v razmerju z glasbenikom in 'lomilcem ženskih src', Mickom Jaggerjem, ki je bil od nje prav tako starejši več kot pol stoletja. Njune fotografije z zasebnih zabav so v tistem času zaokrožile tako po družbenih omrežjih kot tudi na naslovnicah številnih tujih tabloidov.