Producent Clive Davis zaradi bolezni prestavil zabavo pred grammyji

Cliva Davisa , ki šteje 88 let, je pred kratkim presenetila diagnoza, zaradi katere se bo moral odreči drugemu delu svoje tradicionalne zabave, ki predstavlja uvod v podelitev nagrad grammy. Zaradi Bellove paralize, ki je znana tudi kot obrazna paraliza in je stanje, ki povzroči nenadno šibkost obraznih mišic, se je moral podvreči nujnemu zdravljenju.

Odpoved zabave je potrdil tudi njegov predstavnik Sean Cassidy in pojasnil njegovo trenutno zdravstveno stanje: " Trenutno ga zdravijo z antibiotiki in steroidi, njegovo okrevanje pa je predvideno čez šest do osem tednov. Dobro je razpoložen in se veseli, da bo drugi del pred-grammyjevske zabave speljal v maju. "

Začasna obrazna paraliza je povzročila nekaj zapletov, vendar producentu ni odvzela sposobnosti govora, tako da z bližnjimi normalno komunicira. "Vseeno ne bi bilo mogoče speljati zabave prek Zooma, na kateri bi bilo prisotnih dva tisoč ljudi, njemu pa bi ob tem trzale obrazne mišice," je še pojasnil sodelavec.

Davis je nameraval gostiti kar dve virtualni gala zabavi, kot je to počel leta poprej. Prvi dogodek se je odvil v prejšnjem mesecu. Zabave se je udeležilo nekaj znanih imen, kot so Nancy Pelosi, John Legend, Diddy, Gayle King, vsi pa so se zabavali kar pet ur. Udeležbo na drugem delu zabave, ki bi se morala odviti 13. marca, so že napovedali Cardi B, Cyndi Lauper, Megan Thee StallioninQuincy Jones.