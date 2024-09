Clooney komentiral Pittovo starost: Pri 74 letih je lahko srečen, da še snema

"Star je 74 let in pri teh letih ima veliko srečo, da še dobi kakšno vlogo," so besede, s katerimi je George Clooney na beneškem filmskem festivalu spodbodel svojega igralskega prijatelja Brada Pitta. 63-letnik seveda ve, da zvezdniku do omenjene starosti manjka še dobrih 13 let in da je v resnici mlajši od njega.