Clooney na televiziji branil Meghan: Nič ni storila, živi svoje življenje

Ob gostovanju v britanski oddaji Good Morning Britain so igralca vprašali, kaj meni o vseh novicah, ki so zaokožile o soprogi princa Harryja. Clooney, ki je v preteklosti z neposredno izjavo že požel bes Meghanine starejše polsestreSamanthe, je tudi tokrat vztrajal pri svojem in povedal: ''Mislim, da je vse skupaj precej krivično ... Vem, kako je, ko se mediji iz nekih bizarnih razlogov spravijo nate in ne zdi se mi pravično, da se ji (Meghan) vse to dogaja, saj ni storila nič drugega, kot to, da živi svoje življenje. V resnici je zelo prijazna, pametna in inteligentna mlada ženska.''