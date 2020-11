Clooney: Nisem dojel, kako prazno življenje imam, dokler nisem spoznal Amal

"36 let sem bil tisti tip, ki bi, če bi se kak otrok pojavil in začel jokati, rekel: 'A se hecaš? ' In zdaj sem nenadoma ta tip z otrokom. Prepričan sem bil, da se ne bom nikoli poročil. Da nikoli ne bom imel otrok. Še naprej bom delal, imam odlične prijatelje, moje življenje je polno, dobro mi gre. Dokler nisem spoznal Amal, nisem vedel, kako neizpolnjeno je bilo moje življenje. In potem se je vse spremenilo. Rekel sem si: 'Oh, pravzaprav, to je bila ogromna praznina'. Nikoli nisem bil v situaciji, ko bi mi bilo življenje nekoga drugega neskončno pomembnejše od mojega. In k temu dodaj še dva posameznika, ki sta majhna in ju je treba hraniti,"je dejal Clooney, ki bo maja naslednje leto praznoval okrogli jubilej – 60 let.

George se je v pogovoru dotaknil še svoje igralske kariere in dejal, da je edini način, ko lahko iskreno govoriš o stvareh, ta, da v te stvari vključiš sebe in svoje pomanjkljivosti."Ko izjavim, da je Batman & Robin obupen film, vedno rečem: 'Bil sem grozen v njem.' Ker sem bil res. Ampak tudi zato, ker vam potem omogoča, da rečete: 'Ko rečem, da sem bil zanič, lahko rečem tudi, da se niti drugi elementi niso poklopili."