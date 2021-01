Clooney o nesreči z motorjem leta 2018: Žalostno, ljudje so samo gledali

"Z Amal si še vedno piševa pisma. Napisal ga bom in ga pustil na njeni mizi ali pa ga bo napisala ona in ga pustila pod mojo blazino," George Clooney govori o pismih, ki si jih izmenjujeta z ženo Amal Clooney . Zvezdnik ima namreč že od nekdaj nenavadno navezanost na pisanje pisem. "To počneva tudi med pandemijo covida-19, ko veliko časa preživiva skupaj. Verjamem v moč pisem."

"Imam pisma Paula Newmana, Walterja Cronkita, Gregoryja Pecka. Imam jih uokvirjena v hiši. Mogoče je to generacijska stvar in morda čez 20 let nihče več ne bo pisal pisem, a meni to izredno veliko pomeni. Nekdo si je vzel čas in zame napisal pismo," pripoveduje zvezdnik, ki se je pojavil na naslovnici revije AARP.

V intervjuju je povedal tudi, zakaj je dvojčka, ki sta stara že tri leta, poimenoval Ella in Alexander."Otrokoma nisem želel dati nenavadnih modernih imen, ki jih številni v zadnjem času izbirajo. V življenju bosta imela še dovolj drugih težav. Težko je biti sin nekoga, ki je znan in uspešen. Imam to prednost, da bom že starejši in daleč od žarometov, ko bosta šele začela zares polno živeti."

Clooney se je spomnil tudi nesreče z motorjem leta 2018 na Sardiniji, ko je skoraj umrl. Namesto da bi mu ljudje pomagali, so ga fotografirali."Nisem ciničen, ampak vedno se bom spominjal tega trenutka, ko nihče ni priskočil na pomoč ali poklical policije. Zame je bil to najhujši trenutek v življenju, zanje pa je bila zabava. Živimo v svetu, v katerem vsi skušajo narediti nekaj fascinantnega, pomembnega in edinstvenega. Zavedati se moramo, da je pametno včasih tudi odložiti telefon."