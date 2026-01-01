Clooney o Trumpu: Dobro sem ga poznal, bil je velik šaljivec

Igralec George Clooney in aktualni ameriški predsednik Donald Trump sta bila v preteklosti prijatelja. Clooney sicer velja za podpornika demokratov. Pozornost (politične) javnosti je pritegnil lani, ko je takratnega ameriškega predsednika in kandidata demokratov na predsedniških volitvah Joeja Bidna pozval k odstopu od kandidature. Trump je Clooneyja tedaj imenoval za "drugorazredno filmsko zvezdo" in za "izdajalca" .

"Zelo dobro sem ga poznal. Pogosto me je klical in mi enkrat pomagal priti v bolnišnico, da sem se lahko posvetoval s kirurgom za hrbtenico. Srečeval sem ga v klubih in restavracijah. Je velik šaljivec. No, bil je. Zdaj se je vse spremenilo," je dejal Clooney za Variety.

Zvezdnik je bil ob tem kritičen do Trumpovih napadov na medije. Kot je letos dejal za CNN, se "vsi" bojijo, da bi bili tarče Trumpove administracije. Ob tem pa je dodal, da ga to ne bo ustavilo, da se zavzema za stališča, v katera verjame.