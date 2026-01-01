Naslovnica
Tuja scena

Clooney o Trumpu: Dobro sem ga poznal, bil je velik šaljivec

New York, 01. 01. 2026 10.41 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
R. M.
George Clooney in Donald Trump

George Clooney je za Variety spregovoril o svojem nekdanjem prijateljstvu z Donaldom Trumpom. Opisal ga je kot "velikega šaljivca", ki mu je celo enkrat pomagal dobiti zdravniško pomoč, a danes njegovo delovanje ostro obsoja.

Igralec George Clooney in aktualni ameriški predsednik Donald Trump sta bila v preteklosti prijatelja. Clooney sicer velja za podpornika demokratov. Pozornost (politične) javnosti je pritegnil lani, ko je takratnega ameriškega predsednika in kandidata demokratov na predsedniških volitvah Joeja Bidna pozval k odstopu od kandidature. Trump je Clooneyja tedaj imenoval za "drugorazredno filmsko zvezdo" in za "izdajalca".

George Clooney
George Clooney
FOTO: Profimedia

"Zelo dobro sem ga poznal. Pogosto me je klical in mi enkrat pomagal priti v bolnišnico, da sem se lahko posvetoval s kirurgom za hrbtenico. Srečeval sem ga v klubih in restavracijah. Je velik šaljivec. No, bil je. Zdaj se je vse spremenilo," je dejal Clooney za Variety.

Zvezdnik je bil ob tem kritičen do Trumpovih napadov na medije. Kot je letos dejal za CNN, se "vsi" bojijo, da bi bili tarče Trumpove administracije. Ob tem pa je dodal, da ga to ne bo ustavilo, da se zavzema za stališča, v katera verjame.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
donald trump george clooney prijateljstvo

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
01. 01. 2026 12.39
Pa še napišite, kaj pravi Mel Gibson in ostali "pravi" možje.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
01. 01. 2026 12.30
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira modrega in poštenega Trumpa.
Odgovori
-2
1 3
Aijn Prenn
01. 01. 2026 12.26
Pokončen mož tale Kluni! Pohvale!
Odgovori
-1
2 3
lakala28
01. 01. 2026 12.06
Skratka, Američani so namesto dementnega Bidena izvolili totalno zblojenega sončnega kralja. Naredek, res. Celemu svetu ni dolgčas od takrat. Hvala Američani!
Odgovori
+0
2 2
3320.
01. 01. 2026 12.35
Hvala bogu da ni bil dementni Bidon ali zabita Kamala, če ne letos nebi praznovali ne Božuča ne Novega leta, ker bi bili hrustljavo pečeni.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
