Clooney o zmenkih svoje hčerke: Upam, da tega ne bom dočakal

Ameriški igralec George Clooney je nedavno gostoval v oddaji NBC News , kjer se ni mogel izogniti vprašanju o tem, kako se počuti, ko pomisli, koliko bo star, ko bo njegova hčerka Ella začela hoditi na zmenke. "Upam, da tega ne bom dočakal," se je pošalil 61-letni zvezdnik. Ella in njen dvojček Alexander , ki ju ima George z odvetnico Amal , sta trenutno stara pet let, saj je igralec zelo pozno postal očka.

Kot odgovor na vprašanje voditeljice Hode Kotb je zvezdnik še oponašal, kako si predstavlja, da bi bilo videti srečanje njegove hčerke, njenega fanta in njega kot starega očeta. "Oče, rada bi, da ga spoznaš. On je bobnar v bendu," je Clooney zaigral prizor. "Kaj? Rad imam toast," je še dodal, kako bi reagiral na stara leta.

Resnejše je na vprašanje odgovorila Julia Roberts, Clooneyeva soigralka v filmu Pot v raj, ki je nedavno prišel na filmska platna. V njem zvezdnika igrata nekdanja zakonca, ki si želita svojo hči odvrniti od usodne napake, ki sta jo pred leti naredila sama, in sicer prezgodnje poroke. "Resnica je, ne glede na to, koliko smo stari, da so nas naši otroci v določenem trenutku izbrali za starše v svoji življenjski zgodbi," je povedala 54-letnica, ki je mama dvojčkoma Phinnaeusu in Hazlu ter Henryu. "Svojega moža Dannyja Moderja sem spoznala, ko sem bila pripravljena. Tudi ti si spoznal Amal, ko si bil pripravljen," je igralskemu kolegu dejala Robertsova. "Otroke pokličemo v svoje življenje, ko smo pripravljeni na najboljše partnerstvo z njimi," je še zaključila.