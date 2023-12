Clooney: Serija Prijatelji Perryju ni prinesla zadovoljstva, sreče ali miru

"Bil je otrok in govoril je, da si želi redno vlogo v humoristični seriji. Da je to vse, kar si želi, in da bo nato najsrečnejši človek na svetu. In nato je dobil vlogo v eni izmed najverjetneje najboljših serij v zgodovini. Ni bil srečen. Ni mu prinesla zadovoljstva, sreče ali miru."

Clooney je v nadaljevanju pojasnil, da ni vedel, kaj se dogaja s Perryjem, kljub temu, da sta bila tesna prijatelja. Istočasno sta namreč igrala v dveh največjih serijah devetdesetih let, Perry v Prijateljih in Clooney v Urgenci. "Vedeli smo, da ni vesel, a niti sanjalo se mi ni, da je užival tablete in vse srceparajoče stvari, kot je kasneje priznal. To ti pove, da uspeh in denar avtomatično ne prineseta sreče. Biti moraš zadovoljen s sabo in svojim življenjem."

Hollywoodski zvezdnik je pokojnega igralca spoznal, ko je bil ta star 16 let. Kljub temu, da je bila med njima nekaj let razlike, sta se hitro ujela in med drugim redno igrala tenis. "Bil je čudovit in zabaven, zabaven, zabaven človek."