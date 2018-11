Clooney ugodil ženi in se poslovil od svojega motorja

Lastnik motorja bo postal tisti, ki bo zanj ponudil največ. Izklicna cena je 21.888,15 evrov in znaša le malo manj od cene novega motorja Harley Davidson, ki bi ga kupili v salonu motornih vozil. Dvokolesnik bo imel nekaj personaliziranih posebnosti, kot je denimo tudi Clooneyjev avtogram na rezervoarju. Licitacija bo predvidoma potekala do 15. novembra, na eBayevi spletni strani pa je priložen tudi certifikat o lastništvu, ki potrjuje pristnost oglasa in dejstvo, da je lastnik motorja res George Clooney.