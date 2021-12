Clooney: V enem dnevu bi zaslužil 31 milijonov evrov, a ni bilo vredno

George Clooney je v enem od zadnji intervjujev pojasnil, kako izbira in se odloča o priložnostih za delo. V intervjuju za The Guardian, kjer je govoril tudi o režiji svojega novega filma The Tender Bar, so 60-letnika vprašali, ali meni, da ima na tej točki življenja "zdaj dovolj denarja". Takrat je Clooney razkril: "Ja. Ponudili so mi 35 milijonov dolarjev za enodnevno delo za reklamo letalske družbe, a sem se o tem pogovarjal z Amal in odločila sva se, da ni vredno."

"Bilo je (povezano) z državo, ki je, čeprav je zaveznica, včasih vprašljiva, zato sem si mislil: 'No, če mi to vzame minuto spanca, ni vredno," je še dodal.

Clooney, ki ima s 43-letno ženo Amal 4-letna dvojčka, je spregovoril tudi o tem, zakaj je v zadnjih letih manj igral. "Na splošno ni tako veliko odličnih vlog – in, poglejte, ni mi treba igrati," je dejal. "Z ženo sva imela ta pogovor, ko sem letos poleti dopolnil 60 let. Rekel sem si: 'Še vedno lahko lepo poskakujem naokrog in oba obožujeva to, kar počneva. Vendar morava paziti, da ne bova imela prenatrpana urnika. Del tega je to, da poskrbiva, da živiva svoje življenje."