Clooneyeva žena znova blestela. Je to njen najboljši stajling doslej?

Amal Clooney so ujeli pred newyorškim hotelom.

Slavna odvetnica in borka za človekove pravice Amal Clooney, žena hollywoodskega igralca Georgea Clooneyja, ima izbran modni okus, kar vedno znova dokazuje, ko se pojavi v javnosti. Paparaci so jo tokrat ujeli, ko je odhajala iz hotela v New Yorku.

Na sebi je imela čudovito oprijeto belo obleko modne hiše Zac Posen, ki je poudarila njeno vitko postavo. Vedno elegantna, urejena in graciozna je svoj videz tokrat kombinirala z belim sakojem s tričetrtinskimi rokavi, torbico in čevlji v peščenih odtenkih, dopolnila pa ga je s sončnimi očali ter rdečo šminko. Lase je imela rahlo skodrane in spuščene.

S svojo modno kombinacijo je znova navdušila, tako kot je to storila že v preteklosti, in požela same pozitivne kritike. 41-letnica spada med tiste znane osebe, ki postavljajo trende, po njej pa se zgledujejo tudi ostale modne navdušenke.