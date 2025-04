Clooneyjev broadwayski prvenec v znamenju številnih zvezd

V mestu, ki nikoli ne spi, se je odvila premiera težko pričakovane predstave Lahko noč in srečno , nastale po istoimenski filmski klasiki iz leta 2005. Prvenec Georgea Clooneyja na broadwayskih odrskih deskah so si iz prve vrste ogledali številni zvezdniki, ki so se pred predstavo sprehodili po rdeči preprogi in pozirali fotografom.

Premiero so obiskali glasbena zvezdnica Jennifer Lopez , igralec Pierce Brosnan s soprogo Keely Shaye Smith , igralka Uma Thurman ter manekenka Cindy Crawford s hčerko Kaio Gerber in soprogom Randejem Gerberjem . Tam je bila tudi zvezdnica Julia Roberts s sinom. Dogodek je obiskala tudi avstralska pevka Kylie Minogue . Po koncu predstave se je karavana znanih imen preselila v newyorško knjižnico, kjer se je odvila posebna zabava.

Clooney si je za vlogo v predstavi pobarval prepoznavno sivo pričesko. O spremembi je pred časom za The New York Times dejal: "Moja žena bo to sovražila, ker te nič ne postara bolj, kot da si starejši moški pobarva lase. Moja otroka se mi bosta smejala brez prestanka." Za vlogo je moral slavni igralec poseči tudi po slabi razvadi. Novinar Edward Murrow je namreč imel navado pokaditi tri škatlice cigaret na dan, preden je leta 1965 umrl po bitki s pljučnim rakom, star komaj 57 let."Grem ven, da otroci ne vidijo, in malo kadim," je mediju zaupal zvezdnik.