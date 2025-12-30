Naslovnica
Clooneyjevi prejeli francosko državljanstvo: otroka vzgajata na kmetiji

Pariz, 30. 12. 2025 09.54 pred 55 minutami 1 min branja 5

Avtor:
E.K.
George Clooney in Amal Clooney

George in Amal Clooney sta uradno pridobila francosko državljanstvo. Par, ki ima osemletna dvojčka Alexandra in Elle, se je odločil za ta korak zaradi želje po mirnejši vzgoji otrok stran od pompa hollywoodske zvezdniške scene. Leta 2021 sta kupila kmetijo na jugu Francije, kjer zdaj živijo veliko mirnejše življenje, prav tako pa jim težav ne povzročajo paparaci.

George in Amal Clooney sta uradno pridobila francosko državljanstvo. Zakonca, ki imata osemletna dvojčka Alexandra in Elle, sta leta 2021 kupila kmetijo na jugu Francije v vrednosti sedem milijonov evrov, kjer vzgajata svoja otroka, stran od oči radovedne javnosti.

George in Amal Clooney
George in Amal Clooney
FOTO: Profimedia

Igralec je v intervjuju za revijo Esquire, objavljenem oktobra, spregovoril o vzgoji otrok na kmetiji. "Imamo veliko srečo," je dejal in dodal: "Veste, živimo na kmetiji v Franciji. Velik del mojega odraščanja sem preživel na kmetiji in kot otrok sem sovražil celotno idejo o tem. Ampak zdaj je zanje tako – nista več na svojih tablicah. Večerjata z odraslimi in morata pomiti posodo. Imata veliko boljše življenje."

Zvezdnik je dejal, da si svojih potomcev ni želel vzgojiti v Los Angelesu. "Imel sem občutek, da ne bosta v življenju nikoli deležna poštene možnosti," je pojasnil in dodal: "V Franciji jim je nekako vseeno za slavo. Nočem, da hodita naokoli in se morata sekirati zaradi paparacev. Nočem, da ju primerjajo s slavnimi otroci nekoga drugega."

Clooney je v radijskem intervjuju v začetku tega meseca znova spregovoril o tem, kako rad živi v Franciji. "Obožujem francosko kulturo, vaš jezik, čeprav mi po 400 dneh tečajev še vedno ne gre najbolje," se je pošalil po poročanju Guardiana.

Šestdesetletnica, ki letom uspešno kljubuje: znova pozirala v kopalkah

KOMENTARJI5

Wolfman
30. 12. 2025 10.20
Clooney ne mara žida Trumpa in pika! Ta je za Clooneya že od negdajbi pokvarjeni, umazani, izprijeni in požrešni žid in usodo svojih otrok v ZDA ne bo pustil židom!
Odgovori
-3
1 4
Artechh
30. 12. 2025 10.50
Rajši islamistom v Franciji? 😂😂
Odgovori
0 0
Yon Dan
30. 12. 2025 10.14
"Ona" je bivši moški. Kako ima lahko otroke?
Odgovori
+0
2 2
Aijn Prenn
30. 12. 2025 10.34
Ti pa si bivši človek., se mi zdi.
Odgovori
+1
1 0
Divji petelin
30. 12. 2025 10.47
Predsednik Zimbabvea je zaprl dva moška oziroma partnerja, ker to tam ni dovoljeno. Ob prošnji izpustitve je dejal, da ju takoj izpusti, ko bo eden od njiju zanosil...
Odgovori
0 0
bibaleze
