Clooneyjevi prejeli francosko državljanstvo: otroka vzgajata na kmetiji

George in Amal Clooney sta uradno pridobila francosko državljanstvo. Zakonca, ki imata osemletna dvojčka Alexandra in Elle , sta leta 2021 kupila kmetijo na jugu Francije v vrednosti sedem milijonov evrov, kjer vzgajata svoja otroka, stran od oči radovedne javnosti.

Igralec je v intervjuju za revijo Esquire, objavljenem oktobra, spregovoril o vzgoji otrok na kmetiji. "Imamo veliko srečo," je dejal in dodal: "Veste, živimo na kmetiji v Franciji. Velik del mojega odraščanja sem preživel na kmetiji in kot otrok sem sovražil celotno idejo o tem. Ampak zdaj je zanje tako – nista več na svojih tablicah. Večerjata z odraslimi in morata pomiti posodo. Imata veliko boljše življenje."

Zvezdnik je dejal, da si svojih potomcev ni želel vzgojiti v Los Angelesu. "Imel sem občutek, da ne bosta v življenju nikoli deležna poštene možnosti," je pojasnil in dodal: "V Franciji jim je nekako vseeno za slavo. Nočem, da hodita naokoli in se morata sekirati zaradi paparacev. Nočem, da ju primerjajo s slavnimi otroci nekoga drugega."

Clooney je v radijskem intervjuju v začetku tega meseca znova spregovoril o tem, kako rad živi v Franciji. "Obožujem francosko kulturo, vaš jezik, čeprav mi po 400 dneh tečajev še vedno ne gre najbolje," se je pošalil po poročanju Guardiana.