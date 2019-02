'Človeški Ken' po 70. operaciji: Počutim se kot človek

Rodrigo Alves je za 70. lepotno operacijo znova izbral Iran, kjer so mu preoblikovali oči, saj si je zaželel, da bi imel "seksi mačje oči", hkrati pa so mu popravili še nos, dvignili ličnice in popravili brado. Zdaj lažje diha, saj je priznal, da je bilo njegovo dihanje, tudi zaradi številnih operacij, precej oteženo.

Po operaciji je povedal, da so njegove oči"nekoliko suhe, a da je navdušen nad rezultatom", hkrati pa pohvalil iranske zdravnike, ki so mu jih tokrat dodelili kar pet.

"Že štiri leta nisem mogel normalno dihati skozi nos zaradi zapletov, ki sem jih imel v preteklosti. A zdaj uradno spet lahko diham in je čudovit občutek, počutim se kot človek," je zadovoljno dejal.

Rodrigo je tudi potrdil, da bo na majski popevki Evrovizije v Tel Avivu na otvoritveni zabavi zapel izvirno pesem Plastic World, ki menda temelji na pesmi zasedbe Aqua,Barbie Girl.