Človeški Ken se je preobrazil v svoj alter ego Jessico

Kot Jessica se je z dolgimi blond lasmi v krzneni bundi in visokih petah sprehodil po londonski ulici Bond, kjer je pritegnil pozornost tamkajšnjih fotografov. V preteklosti je dejal, da se mu zdi diferenciacija spolov nesmiselna in da ljudi ne bi smeli siliti v to, da se počutijo in vedejo kot spol, v katerem so se rodili. Priznal je, da se v Jessico večkrat preobleče in da je za svoj 'ženstven' videz prejel tudi veliko pohval in komplimentov.