Človeški Ken želi shujšati: v želodec so mu vstavili balon

''Od nekdaj sem se boril s prekomerno telesno težo, nekaj odvečnih kilogramov pa sem pridobil tudi med dopustovanjem na Tajskem, kjer sem bolj ali manj lenaril in užival v odlični kulinarični ponudbi. Moj cilj je izgubiti približno 20 kilogramov,'' je po posegu povedal 36-letnik. Postopek je opisal z besedami: ''Nisem želel biti uspavan, zato sem lahko poseg spremljal buden. Nič me ni bolelo, le na trenutke sem imel v trebuhu rahlo neprijeten občutek. Zdaj se počutim odlično ... Pripravljen sem se posloviti od odvečne teže.''

Silikonski želodčni vsadki so izdelani tako, da se približno štiri do pet mesecev po posegu sami razgradijo. Pacient, ki se odloči za tovrsten poseg, naj bi v danem časovnem okvirju izgubil najmanj pet kilogramov. V Sloveniji je takšen poseg dovoljen osebam, katerih indeks telesne mase presega 35. Ob tem je potrebno upoštevati tudi druga zdravstvena stanja, kot so denimo povišan krvni tlak, povišana raven holesterola in sladkorna bolezen. Eden od predpogoja je tudi pacientova pripravljenost na spremembo življenjskega sloga ter predvsem za drugačen prehranjevalni režim ob spremljajoči vadbi.