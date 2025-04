Coachella 2025: Prometni kolaps, satanistični šov Lady Gaga in množica zvezdnikov

Sezona festivalov se je uradno začela. Eden največjih in najbolj priljubljenih se vsako leto aprila dogaja v puščavi Colorado v Kaliforniji. Leta 1999 sta ga soustanovila Paul Tollett in Rick Van Santen, že več let pa velja tudi za priljubljeno točko zvezdnikov. Zadnja leta so dogajanje razdelili na dva vikenda, na prvem pa je s svojim skoraj dveurnim nastopom letos kraljevala Lady Gaga.

OGLAS

Čeprav se je Coachella 2025 začela precej slabo, saj naj bi obiskovalci še pred vstopno točko na festival obtičali na cesti, kjer so po 12 ur čakali, da se premaknejo, pa je bila nejevolja pozabljena, ko so vstopili na prizorišče in uživali ob glasbi in dogajanju sredi kalifornijske puščave. Noč se je zaključila z nastopom Lady Gaga, ki je v petih različnih prizorih navdušila zbrane pod odrom, nekateri pa so njen nastop opisali kot najboljši koncert Coachelle vseh časov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Gaga je nazadnje na Coachelli nastopila leta 2017, njena vrnitev na ta festivalski oder pa je združevala uspešnice, ki so zaznamovale njeno kariero, vse skupaj pa je popestrila z nastopom, ki je spominjal na pravo predstavo. S kostumografijo in scenografijo je obudila hite, kot so Paparazzi, za katerega je nosila kovinske bergle, ki so bile podobne tistim iz videospota, med pesmijo Bad Romance je ležala med okostnjaki, za Poker Face pa je oder spremenila v šahovnico. 39-letnica je odpela tudi nekaj pesmi z novega, sedmega albuma, ki ga bo predstavila na prihajajoči turneji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg Lady Gaga so nastopali še Post Malone, Travis Scott, Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion, The Go-Go so presenetili z gostom Billiejem Joejem Armstrongom, Clairo pa je priznala, da je grafitar, ki je 'uničil' plakat, ki je napovedoval njen nastop, v resnici opravil vrhunsko delo in ga izboljšal.

Na festivalu številni zvezdniki

Prvi vikend Coachelle 2025 ni minil niti brez zvezdniških obrazov. S svojim nepričakovanim nastopom je presenetil MGK, ki se je na odru pridružil skupini Three 6 Mafia in Travisu Barkerju. Čeprav je bil v zadnjem času bolj kot po svoji glasbi znan po dogajanju v zasebnem življenju, pa mu je prvič uspelo stopiti na ta veliki oder, pa čeprav le kot gostu.

Machine Gun Kelly FOTO: Profimedia icon-expand

V glasbi in dogajanju sta uživala zakonca Brooklyn Beckham in Nicola Peltz. Fotografi so ju ujeli med poljubljanjem in objemanjem, ko je na odru nastopal Benson Boone.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Podporo soigralki iz serije Beli lotus je prišel izkazat Patrick Schwarzenegger. 31-letni igralec je na družbenem omrežju delil posnetek, na katerem s koktajlom v roki pleše na pesem k-pop zvezdnice Lise, družbo na festivalu pa mu je delala zaročenka Abby Champion.

Kylie Jenner in Timothee Chalamet FOTO: Profimedia icon-expand

Med tistimi, ki so v puščavo odpotovali, da bi se podružili in se sprostili, so bili še Kylie Jenner, ki so jo s Timotheejem Chalametom ujeli na enem od koncertov, prisotna je bila tudi njena sestra Kendall, ki se je družila s prijateljico Hailey Bieber, ta pa se je pozneje pridružila možu Justinu, s katerim sta uživala ob glasbi.