Coachella, olimpijske igre vplivnežev: 'Grozni so'

"Pogovorili se bomo o ljudeh z 'artist pass' vstopnico na koncertu Justina Bieberja. Letošnja Coachella ima posebno energijo. Vedno jo je imela, vedno so to bile olimpijske igre za vplivneže, ampak letos je drugače, ko pride do sebičnosti in mentalitete, da je potrebno iti čez vse meje za Instagram," je svoje razmišljanje s sledilci delila vplivnica in dolgoletna obiskovalka festivala Tana Mongeau. "S*****, ki sem ga na lastne oči videla in slišala od drugih ljudi, je ogabno. Sekundo, ko ljudje dobijo dostop do VIP prostorov in zaodrja, se začnejo obnašati, kot da so Jeff Bezos. Grozni so."

Justin Bieber, eno od treh glavnih imen letošnje Coachelle. FOTO: Profimedia

'Obiskovalec je rekel, da se bo zgodil stampedo ter da upa, da nekdo umre' V posnetku je Mongeau pojasnila, da je na prizorišče v soboto prišla še pred Bieberjevim koncertom, da bi si lahko v prostoru pod odrom, rezerviranim za tiste, ki imajo tako imenovano 'artist pass' vstopnico, zagotovila čimboljše mesto. "Bila sem tako navdušena, imela sem tako dobro pozicijo. Ljudje so kampirali od dobesedno treh zjutraj dalje, zdelo se je, kot da je festival letos prodal preveč kart, bila je takšna gneča, še nikoli nisem videla toliko ljudi." Ker se ni želela prerivati, biti nesramna in ker se pod odrom zaradi vedno večje gneče ni počutila več varno, se je vplivnica pred začetkom koncerta pomaknila dlje od odra, v drugi del prostora, namenjenega tistim z 'artist pass' vstopnicami. "Ko se je koncert začel, sem slišala, kako so ljudje govorili, da se bo zgodil stampedo in omenjali Astroworld (koncert Travisa Scotta, kjer je v stampedu umrlo 10 ljudi, o.a.)." Razkrila je, da je slišala celo brezčutne komentarje nekoga, ki je dejal, da "upa, da nekdo umre".

Coachella, olimpijske igre vplivnežev

"Število ljudi, ki je med Justinovim nastopom grdo govorilo o njemu, je noro. Nisem ga mogla slišati, ker so bili okoli mene tako glasni. Ko je Justin pel akustične priredbe svojih pesmi z albuma Swag, je vplivnica zraven mene na ves glas dejala, da njena aura ne sovpada z dogodkom. Dekleta za menoj so na ves glas govorile o trgovinah. Tega si človek ne more izmisliti." "Šele ko je Justin zapel pesem Baby, so ljudje začeli peti. Opazovala sem jih, kako so vsi posneli ta delček nastopa in nato odšli.To je bilo najbolj tiho občinstvo, ki si ni zaslužilo biti na Justinovem koncertu." Na koncu je poudarila, da govori zgolj o predelu občinstva, kjer so bili tisti z 'artist pass' vstopnicami ter da ne ve, kakšna je bila situacija pri ljudeh z VIP ali navadno vstopnico. Mongeau sicer ni bila edina vpivnica, ki je skritizirala svoje "stanovske kolege". Da na festival niso prišli iz pravih razlogov ter da nastopajočemu niso pokazali spoštovanja, je vplivnežem očitala tudi ustvarjalka spletnih vsebin Camilla Araújo.

Tridnevno Coachello, ki se odvije dva vikendu v aprilu, na dan obišče več kot 100 tisoč ljudi. FOTO: AP

Bieber pustil mešane vtise