Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Coachella, olimpijske igre vplivnežev: 'Grozni so'

Coachella Valley, 13. 04. 2026 11.12 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
E.M.
Tana Mongeau

Odvil se je prvi od dveh vikendov glasbenega festivala Coachella, ki v puščavo v Koloradu privabi na stotisoče obiskovalcev. Velika večina festival obišče zaradi glasbe in zabave, s porastom vplivnežev pa je v puščavi tudi vedno več tistih, ki gredo tja, le da bi posneli vsebino za svoja družbena omrežja. Ti navadno dobijo vstopnico, ki jim omogoča dostop do praktično vsega, tudi do najboljših stojišč pod odrom.

"Pogovorili se bomo o ljudeh z 'artist pass' vstopnico na koncertu Justina Bieberja. Letošnja Coachella ima posebno energijo. Vedno jo je imela, vedno so to bile olimpijske igre za vplivneže, ampak letos je drugače, ko pride do sebičnosti in mentalitete, da je potrebno iti čez vse meje za Instagram," je svoje razmišljanje s sledilci delila vplivnica in dolgoletna obiskovalka festivala Tana Mongeau. "S*****, ki sem ga na lastne oči videla in slišala od drugih ljudi, je ogabno. Sekundo, ko ljudje dobijo dostop do VIP prostorov in zaodrja, se začnejo obnašati, kot da so Jeff Bezos. Grozni so."

Justin Bieber, eno od treh glavnih imen letošnje Coachelle.
FOTO: Profimedia

'Obiskovalec je rekel, da se bo zgodil stampedo ter da upa, da nekdo umre'

V posnetku je Mongeau pojasnila, da je na prizorišče v soboto prišla še pred Bieberjevim koncertom, da bi si lahko v prostoru pod odrom, rezerviranim za tiste, ki imajo tako imenovano 'artist pass' vstopnico, zagotovila čimboljše mesto. "Bila sem tako navdušena, imela sem tako dobro pozicijo. Ljudje so kampirali od dobesedno treh zjutraj dalje, zdelo se je, kot da je festival letos prodal preveč kart, bila je takšna gneča, še nikoli nisem videla toliko ljudi."

Ker se ni želela prerivati, biti nesramna in ker se pod odrom zaradi vedno večje gneče ni počutila več varno, se je vplivnica pred začetkom koncerta pomaknila dlje od odra, v drugi del prostora, namenjenega tistim z 'artist pass' vstopnicami. "Ko se je koncert začel, sem slišala, kako so ljudje govorili, da se bo zgodil stampedo in omenjali Astroworld (koncert Travisa Scotta, kjer je v stampedu umrlo 10 ljudi, o.a.)." Razkrila je, da je slišala celo brezčutne komentarje nekoga, ki je dejal, da "upa, da nekdo umre".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Coachella, olimpijske igre vplivnežev

 "Število ljudi, ki je med Justinovim nastopom grdo govorilo o njemu, je noro. Nisem ga mogla slišati, ker so bili okoli mene tako glasni. Ko je Justin pel akustične priredbe svojih pesmi z albuma Swag, je vplivnica zraven mene na ves glas dejala, da njena aura ne sovpada z dogodkom. Dekleta za menoj so na ves glas govorile o trgovinah. Tega si človek ne more izmisliti."

"Šele ko je Justin zapel pesem Baby, so ljudje začeli peti. Opazovala sem jih, kako so vsi posneli ta delček nastopa in nato odšli.To je bilo najbolj tiho občinstvo, ki si ni zaslužilo biti na Justinovem koncertu." Na koncu je poudarila, da govori zgolj o predelu občinstva, kjer so bili tisti z 'artist pass' vstopnicami ter da ne ve, kakšna je bila situacija pri ljudeh z VIP ali navadno vstopnico. Mongeau sicer ni bila edina vpivnica, ki je skritizirala svoje "stanovske kolege". Da na festival niso prišli iz pravih razlogov ter da nastopajočemu niso pokazali spoštovanja, je vplivnežem očitala tudi ustvarjalka spletnih vsebin Camilla Araújo.

Tridnevno Coachello, ki se odvije dva vikendu v aprilu, na dan obišče več kot 100 tisoč ljudi.
FOTO: AP

Bieber pustil mešane vtise

Če sta petkova zvezdnica festivala Sabrina Carpenter in nedeljska protagonistka Karol G navdušili z dinamičnim nastopom, bogato scenografijo, plesalci in prestižnimi kostumi, je slab okus v ustih pri delu občinstva ustil prav Justin Bieber, kije na odru stal sam ter na svojem računalniku predvajal svoje stare videospote in viralne trenutke. 

Čeprav so ga številni oboževalci branili, češ da se je z nastopom poklonil mlajši različici sebe in svojim resničnim oboževalcem, ki ga spodbujajo od vsga začetka, so drugi pripomnili, da si ženska izvajalka ne bi mogla privoščiti "tako medlega nastopa". Številne je zmotilo tudi poročanje, da naj bi evec za svoj nastop dobil 10 milijonov dolarjev (8,5 milijonov evrov) - občutno več, kot Beyoncé in Lady Gaga, ki sta po mnenju kritikov priredili dva izmed najboljših šovov v zgodovini Coachelle.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
13. 04. 2026 12.27
Ti frajerji in te frajerke imajo več lažnih kot resničnih sledilcev, folk pa še kr vedno misli, da so vsi sledilci, katerih število lahko vidijo na njihovih profilih na družabnih omrežjih dejansko resnični. Men se smili folk, ki sledi tem ljudem, pa všečka in naprej deli njihove objave. Od teh ljudi se ne moreš naučiti čisto ničesar. Popravek, lahko se naučiš, ampak le, če sebi dovoliš, da se naučiš, ko jih spremljaš, kaj ne smeš početi in kakšen človek ne smeš biti v življenju, če želiš ohraniti vse vrednote in če želiš ohraniti vsa moralna načela, ki te odlikujejo.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
13. 04. 2026 12.07
Ko vidim te žnable takoj popredalčkam osebo
Odgovori
+1
1 0
the kop
13. 04. 2026 11.55
Dekadentni zahod!! Smo poglejte oranžnega kot jezusa!
Odgovori
+0
1 1
riba12345
13. 04. 2026 11.44
ce bi pri vhodu morali oddati telefon, bi bilo prizorisce prazno
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641