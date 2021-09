Coco Austin 5-letni hčeri naredila francosko manikuro

Čeprav je 42-letna zvezdnica resničnostnega šova najbrž imela dobre namene, pa odzivi na njena dejanja niso bili preveč vzpodbudni. Coco Austin je tako znova osupnila s svojo vzgojo, ko je svoji 5-letnici uredila nohte s francosko manikuro. Fotografije so nastale pred šolskim fotografiranjem, Coco pa je za to priložnost hčeri ugodila in ji izpolnila željo.

"Šolsko fotografiranje! Za to priložnost sem Chanel dovolila, da si je uredila nohte s francosko manikuro. Uživam pri urejanju njene frizure. Ona je moja majhna punčka," je ob fotografijah, ki jih je objavila na Instagramu, zapisala Coco.

Njeni sledilci so se hitro odzvali s komentarji. "So to res akrilni nohti?" je zapisala neka sledilka, druga pa dodala: "Zakaj ima umetne nohte, hkrati pa jo še vedno dojiš? Je dojenček ali je mlada ženska?" Čeprav je bilo največ negativnih odzivov, pa se je med njimi znašel tudi kakšen pozitiven: "Krasna je, očetova kopija." Spet nekdo drug pa je zapisal: "Samo opomnim vas, da je zastonj, če ne komentirate vzgojnih tehnik nekoga drugega in se brigate zase."