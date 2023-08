Coco Austin razburila s poljubljanjem hčerke na usta: 'To je incest'

Starševski prijemi Coco Austin so bili znova tarča kritikov. "Chanel zelo rada poljublja svojo mamo, kajne? Prisrčna je. Ona je moja obsesija," je zapisala Coco in s sledilci delila videoposnetek, na katerem se je s hčerko potapljala v bazenu in jo pri tem večkrat poljubila na usta. To je razburilo nekatere sledilce, ki so prepričani, da je to neprimerno.