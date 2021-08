Coco Austin se brani, ker (še vedno) doji 5-letno hčerko

Igralka in žena raperja Ice-T-ja, Nicole 'Coco' Austin, je izredno ponosna na dejstvo, da se njena hčerka, ki bo novembra dopolnila šest let, še vedno občasno podoji.

"Chanel ima še vedno rada moje prsi," je za Us Weekly povedala Coco Austin. "To je velik trenutek povezovanja za mamo in otroka."

42-letna zvezdnica resničnostne oddaje Ice Loves Coco je priznala, da njuna hči je "zrezke in hamburgerje", a "vsake toliko rada malo prigrizne".

"Zakaj bi ji to odvzela? ... Če tega noče, razumem, potem bom prenehala (z dojenjem)," je rekla. "Ampak ne bom ji samo rekla, da ne."

63-letni glasbenik in igralec Ice-T je lani, ko je bila njuna hči stara skoraj štiri leta, stopil svoji ženi v bran glede dojenja, češ da je to način, da se Chanel "približa svoji mami": "Na vsake toliko časa se želita pocrkljati, pri njima je pač to dojenje!" Nato je še dodal, da dojenje ni primarna hrana, ampak hčerka uživa v vsej hrani.