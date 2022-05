Coco Austin tarča kritik, ker šestletno hčerko prevaža v otroškem vozičku

"A ni skrajni čas, da prenehaš z uporabo otroškega vozička," se je v komentarjih pod fotografijo družine med nakupovanjem spraševal eden od uporabnikov, medtem ko je neka druga uporabnica dejala, da vozička ne uporabljajo več niti njeni najmlajši otroci, ki so mlajši od šestletnice. Spet tretji uporabnik se je pošalil na račun dejstva, da je Coco mladi hčerki v preteklosti dovolila uporabo umetnih nohtov, medtem ko jo po drugi strani še vedno doji in prevaža v vozičku. "Vse skupaj je že smešno," je ob tem pripisal. "Njen nezainteresiran obraz je posledica prisilnega sedenja v vozičku," pa so se strinjali spet drugi uporabniki.

Soprogi in njenim starševskim prijemom je v bran že večkrat stopil raper Ice T, ki je pojasnil, da se s soprogo strinja ter da ima "vsaka hiša svojo ustavo". "Prvo pravilo interneta je: ne poslušaj ničesar, kar ti govorijo drugi. Skrbijo naj te ljudje, ki pristopijo do tebe in ti stvari povedo v živo. To so ljudje, ki bi nas morali skrbeti. Internet je svet. Je svet, ki govori, zato mu ne namenjam pozornosti," je še poudaril in dodal, da s Coco verjameta v še eno kontroverzno metodo in sicer v spanje v skupni postelji s svojo hčerko.