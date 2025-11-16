Coco Austin zagovarja odločitev, da je hčerko dojila do šestega leta

Coco Austin zagovarja dojenje svoje zdaj devetletne hčerke Chanel do njenega šestega leta. Ice-T-jeva žena je v epizodi podkasta Dumb Blonde izkušnjo opisala kot priložnost za povezovanje s svojo prvorojenko. "Nisem je hranila, ker bi potrebovala obrok. Pri enem letu je že lahko jedla trdo hrano ... Bolj je želela biti v moji bližini," je pojasnila 46-letnica.

"Večinoma je bilo to, ko je šla spat, in želela je, da sem tam. Torej je šlo bolj za tolažbo." Manekenka se je nato odločila, da jo bo dojila, dokler hčerka ne bo sama izrazila želje, da želi prenehati. "Ne bo stara 16 let in še vedno na mojih prsih. Sčasoma bo ugotovila, da je to nekako čudno ali nenavadno, in bo prenehala," se je priljubljena televizijska osebnost spominjala svojega takratnega miselnega toka. "In to se je zgodilo okoli šestega leta," je nadaljevala in potrdila, da je to izjemno dolgo obdobje za dojenje.

V preteklosti se je morala braniti pred številnimi sovražnimi komentarji. "V Evropi to počnejo do sedmega leta," je zatrdila in dodala: "Tam se jim to ne zdi nič takega. Mi Američani mislimo, da je to čudno. Ampak mislim, da ni nič narobe s tem, dokler to počnete v lastnem domu, veste?"

Austin, ki je Chanel rodila novembra 2015, je svojo odločitev večkrat javno zagovarjala – prav tako tudi njen soprog, ki je dejal, da njuna hčerka poleg mleka seveda uživa tudi normalno hrano, med drugim tudi cheeseburgerje.

Zakonca sta poročena od leta 2002, zvezdnica pa je uspeh njune zveze pripisala "zelo podrejeni" vlogi, ki jo igra doma, in pred časom tudi ostalim ženskam svetovala, naj doma ne poskušajo biti šefice.