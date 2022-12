Coco Austin znova tarča kritik zaradi 'tverkanja' sedemletne hčere

"Družinska srečanja preprosto moraš imeti rad. Odrasli člani naše družine so snemali za TikTok, ko je kar naenkrat pritekla Chanel, ki nas je s svojim plesom nasmejala. Rada se šali," je resničnostna zvezdnica zapisala pod videoposnetkom. Zapisu je dodala ključnike, s katerimi je svojo hči, ki jo ima z raperjem Ice-T-jem, primerjala s Tino Belcher, animiranim likom iz komične serije Bob's Burgers, ki je v risanki za odrasle znana po enakem zapeljivem plesu.

Pod objavo se je takoj vsul plaz kritik, saj se mnogim tverkanje sedemletnice ni zdelo primerno, kar so jasno zapisali v komentarjih. "Zmajujem z glavo. Zakaj? To ni v redu." "To se mi ne zdi v redu, še posebej ne na družbenem omrežju. Toliko norcev je tam zunaj, otrokova varnost in zasebnost bi morali biti bolj zaščiteni." "Tole ni videti dobro." "Prvič, ko se s tabo ne strinjam. To dobro veš." Kljub številnim kritikam, so nekateri Coco stopili v bran in dejali, da gre zgolj za otroka, ki se zabava in pleše. "Vaša hčerka je punčka in globoko v sebi vem, da ni bilo mišljeno, da je videti, kot da tverka, ampak zgolj kot ples. V tem ni nič škodoželjnega. Super mama si," je zapisala uporabnica, druga pa dodala, kako ljubka je Chanel na posnetku.