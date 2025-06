Coco Gauff kljub veliki zmagi prejela le majhen pokal

V soboto je Coco Gauff premagala Arino Sabalenko in si z zmago v napetem finalu priigrala svoj prvi naslov na Roland Garrosu ter za osvojen naziv prejela bleščeč srebrn pokal. 21-letna zmagovalka teniškega turnirja za grand slam v Parizu je svojim sledilcem in navijačom zdaj razkrila, kakšen pokal je v resnici osvojila.

Njen čas s prestižnim pokalom je bil nekoliko kratek, saj je uspešna športnica razkrila, da omenjena nagrada nikoli ni prišla iz francoske prestolnice. Namesto tega so ji dali mini repliko pokala. "Pravzaprav tega ne bomo odnesla domov. Ta ostane na turnirju, " je povedala v TikToku , v katerem je najprej pokazala fotografijo originalnega, nato pa še repliko, ki je le nekoliko večja od steklenice za vodo. "Največ štejejo spomini," je dejala Gauffova in se zasmejala velikosti svojega novega pokala.

Gauff je pojasnila, da do zamenjave pokala pride zato, ker polnovelik pokal ostane v lasti turnirja. Samo dejstvo pa je izjemno razočaralo njene goreče podpornike. "To pa je hudičevo razočaranje," je dejal prvi, medtem ko je drugi dodal: "To je žalostno." Nekateri so jo v šali potolažili, da ima majhen pokal vsaj to prednost, da ne zasede veliko prostora v njenem privatnem letalu in ji čestitali za osvojeni naslov.