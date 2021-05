Cody Simpson o zvezi z Miley Cyrus: To je bila samo ena od življenjskih faz

''To je bila samo ena od teh faz. To so stvari skozi katere greš in se od njih mnogo naučiš',' je povedal 24-letnik. Cyrusovo so s Simpsonom prvič povezovali oktobra 2019, po tem, ko se je razšel sKaitlynn Carter iz serije The Hills: New Beginnings. 28-letna pevka se je pred tem razšla z možem Liamom Hemsworthom, s katerim sta pot skupno pot zaključila avgusta istega leta.

''Pred tem sem jo poznal že veliko časa,'' je njune začetke opisal Simpson in dodal, da sta bila najprej zelo dobra prijatelja, ki sta si delila mnogo skupnih prijateljev, kasneje pa sta postala par. Skupaj sta preživela tudi praznike, kot sta noč čarovnic in zahvalni dan.

Po tem, ko sta se avgusta 2020 razšla, je Cyrusova spregovorila o koncu zveze tudi na Instagramu, kjer je razložila njeno situacijo:''Dve polovici ne moreta sestaviti celote, midva sva samo delala na sebi, da postaneva človeka, kot si želiva postati, tako kot vsi ljudje najine starosti,''je dejala. Dodala je, da sta bila prijatelja kar desetletje in zato bosta prijatelja tudi ostala.