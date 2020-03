Cody Simpson zanikal govorice o nosečnosti Miley Cyrus

Cody je povedal, kako se sooča s stalnimi govoricami: "To so pač stvari, ki jih moraš sprejeti. Poskušam se osredotočiti na delo in zadeve, ki so zame pomembne. V mojem primeru so to moje delo in moja glasba. Ostalo pač pride zraven. Vse to je del tega in včasih moraš to enostavno vzeti v zakup ter se sprijazniti.''