Cody Walker o dnevu, ko je umrl njegov brat Paul: Sovražim ta datum

30. november je datum, ki v glavi Codyja Walkerja ne obstaja. 35-letnik je na ta dan pred desetimi leti namreč izgubil starejšega brata Paula, ki se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči. Ob obletnici njegove smrti je Cody priznal, da v spomin na brata raje praznuje njegov rojstni dan, torej 12. september, dan njegove smrti pa enostavno sovraži in mu ne posveča nikakršne pozornosti.

Codyja Walkerja je smrt starejšega brata Paula Walkerja močno prizadela. Vse od tragične prometne nesreče, v kateri je 30. novembra 2013 slavni igralec izgubil življenje, zanj ta datum preprosto ne obstaja več. "Sovražim ta datum," je povedal za revijo People.

35-letnik je ob 10. obletnici bratove smrti spregovoril o tem, kako se spominja svojega brata. "Vsako leto se zavedam 30. novembra, a to ni dan, na katerega bi se osredotočal. Bolj mi je pomemben 12. september, ko je praznoval rojstni dan. Takrat smo z družino in prijatelji skupaj in se spominjamo Paula," je priznal in dodal, da je to očitno njegov obrambni mehanizem.

Letošnje leto bi Paul praznoval 50 let in ob tej obletnici na njegov rojstni dan ni pozabila niti njegova hčerka Meadow. "Vse najboljše mojemu angelu varuhu. Hvala ti za tvojo ljubezen, vodenje, prijateljstvo, sonce in ker si me vzgojil, da vidim vso lepoto sveta. Ti si najbolj prijazna, skromna, radodarna in skrbna duša, kar jih poznam," je takrat zapisala na Instagramu. "Že v mladosti si me naučil, da z vsemi vedno ravnam spoštljivo, da delam dobro in skrbim za naš planet. Rada te imam in pogrešam te vsak dan," je še dodala 25-letnica, ki se na očeta vedno spomni tudi na dan njegove smrti.

Igralec v spomin na zvezdnika franšize Hitri in drzni sodeluje pri neprofitni organizaciji Reach Out WorldWide in del prihodkov, ki jih dobi z organizacijo avtomobilskih dogodkov FuelFest, prispeva v sklad. "To je pomemben del njegove zapuščine. Vem, da si je želel vedno narediti več kot zgolj napisati denarni ček pomoči potrebnim. Osebno je obiskoval tiste, ki so pomoč potrebovali," je še razkril.

Mlajši od bratov Walker se je letos ob rojstvu svojega tretjega otroka odločil za prav posebno potezo. Svojega sina, ki se je rodil aprila, je namreč poimenoval Paul Barrett 'Bear' Walker in se s tem poklonil svojemu bratu. Kot je povedal, je zanj to izjemno pomembno. "Čutil sem, da je zdaj pravi čas. Oba z bratom Calebom sva končala z otroki, to ime pa je v naši družini že štiri generacije in zdelo se mi je prav, da ga prenesem naprej," je še dodal.