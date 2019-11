Coldplay ne bodo odšli na turnejo, dokler ne bodo njihovi koncerti okolju prijazni

"S tem albumom ne bomo odšli na turnejo," je za BBC News povedal frontman Chris Martin. "Naslednje leto ali dve si bomo vzeli čas, da bomo ugotovili, kako lahko naše koncerte naredimo trajnostne in kako lahko postanejo aktivno koristni," je pojasnil in povedal, da želijo v prihodnosti doseči, da bi njihove turneje imele pozitiven vpliv na okolje.

Kljub temu, da ne bodo odšli na turnejo, bodo album vseeno predstavili. Britanski band je namreč trenutno v jordanski prestolnici Aman, kjer bodo imeli dva koncerta, enega ob sončnem vzhodu in enega ob zahodu, saj želijo tako predstavili obe perspektivi novega albuma. Nazadnje so člani skupine sicer potovali po svetu leta 2016 in 2017, ko so v sklopu turneje A head full of dreams nastopili na kar 122 odrih.

"Naša naslednja turneja bo, okoljevarstveno gledano, najboljša možna verzija turneje," je dejal Martin. "Zelo bomo razočarani, če ne bo karbonsko nevtralna," je izdal in dodal, da je največ težav z letalskimi prevozi, vendar pa želijo tudi, da na njihovih koncertih ne bi bilo plastike in da bi celoten šov napajala sončna energija.