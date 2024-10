Colin Farrell na dublinskem maratonu podprl pogumno prijateljico

OGLAS

Colin Farrell je pomagal zbrati več kot 720 000 evrov za ljudi, ki se borijo z redkimi genskimi boleznimi. Zvezdnik filma Batman se je pred dnevi udeležil maratona v Dublinu, kjer je preko ciljne črte pritekel tako, da je pred seboj potiskal invalidski voziček s prijateljico Emmo Fogarty, ki so ji v otroštvu diagnosticirali bulozno epidermolizo in je najdlje živeča oseba s to boleznijo na Irskem.

Fogarty se je rodila brez kože na levi nogi in desni roki, že ob najbolj nežnem dotiku pa se ji pojavijo neznosno boleči mehurji, ker je njena koža tako tanka in občutljiva, jo nekateri primerjajo z metuljevimi krili. 48-letni hollywoodski igralec je 42 km pretekel v štirih urah, šestih minutah in 45 sekundah, zadnji štirje kilometri pa so predstavljali desetletje Emminega življenja. Sedaj 40-letničinim staršem so zdravniki po njenem rojstvu napovedali, da bo njihova hči najverjetneje dočakala zgolj teden dni.

Zvezdnik je s svojim tekom izkazal podporo kampanji Run to 40, ki zbira sredstev za dobrodelno organizacijo Debra, ki zbira sredstva za ljudi, ki imajo isto bolezen kot Emma, njihov cilj pa je bil zbrati 400 000 evrov. Ker so tega s pomočjo gledalcev oddaje Late Late Show presegli, saj so ti donirali 470 000 evrov, so se odločili, da svoj cilj zvišajo in poskušajo zbrati še 200 000 evrov, da dosežejo milijon. 'Nič se ne more primerjati z bolečino, ki jo vsakodnevno občuti ona' Za oskarja nominiran igralec, ki je zablestel tudi v seriji Pingvin, je na cilju dejal: "Emmo poznam že vrsto let in je poosebljenje poguma. To je dokaz tega, kaj pomeni odločnost. Ta tek ni nič v primerjavi z bolečino, ki jo doživlja vsakodnevno, kljub temu, da tega ne pokaže. V čast mi je bilo, da me je čakala pri zadnjih štirih kilometrih, vsak od teh pa je predstavljal desetletje njenega življenja. Skupaj sva prišla do cilja in tega ne bom nikoli pozabil."

Fogarty, ki živi z najtežjo obliko te bolezni, je dejala, da je bila odločena, da bo junija praznovala 40. rojstni dan z veliko zabavo, saj le redki ljudje s to boleznijo živijo več kot 35 let. "To je bilo uresničenje mojih sanj in rada bi se zahvalila Colinu, ki me je podpiral, bil radodaren in ljubeč prijatelj, kakršnega bi si lahko le želela. Vedno je izkazoval sočutje in empatijo za ljudi s to boleznijo, v mojih očeh pa je pravi sopotnik. Preteči maraton ni nikoli enostavno, a se je temu popolnoma predal, zato ni bilo poti nazaj. Je mož besede," je o prijatelju povedala Emma. 'Dočakati 40 let ne bi smel biti čudež' Vzrok bulozne epidermolize je pomanjkanje proteinov med plastmi kože, zaradi česar še najnežnejši dotik povzroči nastajanje bolečih mehurjev, ki jih morajo obvezati s povoji, zaradi česar je bolečina še hujša. 80 odstotkov površine kože Emme Fogarty je zato obvezane s povoji, s katerimi preprečujejo infekcije ran.