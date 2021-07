Colin Farrell: Ne razumem, kako je lahko toliko brezdomcev

Zvezdnik Colin Farrell je ob problematiki brezdomstva v intervjuju v pogovorni oddaji postal zelo resen in čustven, vmes pa je celo zajokal. Intervju s Farrellom je imela Wanda Skyes , ki je nadomeščala Jimmyja Kimmla , igralec pa je spregovoril tudi o težkem pandemičnem letu in socialni nepravičnosti, ko je z gesto pokazal na zunanjost studia in naslovil problem brezdomstva.

To ni bilo prvič, da je 45-letni zvezdnik izpostavil ta problem. Farrell sodeluje tudi s Svetovno fundacijo za brezdomce, v preteklosti pa je že ponudil pomoč brezdomnim ljudem. Tudi oboževalci na družbenem omrežju Twitter so bili ob igralčevi reakciji ganjeni, med komentarji pa so bili tudi: "Ima zlato srce," in "Daje mi upanje za človeštvo."

Seveda so se našli tudi taki, ki so izpostavili zvezdnikov status in številke na njegovem bančnem računu. Menijo, da s tem, ko opozarja na ta problem, ne naredi pa nič konkretnega, ne rešuje situacije brezdomstva.

"Zavedam se, da imam res veliko srečo. Živim v lepi hiši, moja eksistenca pa ni ogrožena. Vseeno ne razumem, ne razumem," je še dejal Farrell.