Colin Farrell o sinu: 'Želim si, da bi bil svet prijazen do Jamesa'

Colin Farrell ustanavlja fundacijo v čast svojemu sinu Jamesu , pri tem pa je omogočil redek vpogled v njuno skupno življenje. Njegov 20-letni sin ima Angelmanov sindrom, redko, prirojeno, genetsko pogojeno bolezen, ki prizadene predvsem možgane. V novem intervjuju od Peopla lahko vidimo Jamesa, ki je neverbalen, kako sedi na dvorišču in si podaja žogo s svojo negovalko, ki živi pri njih. James kasneje vzpostavi očesni stik z novinarko, ki stoji v bližini in takoj vrže miniaturno košarkarsko žogo v njeno smer, da jo vključi v svojo igro. "Želim si, da bi bil svet prijazen do Jamesa," je povedal igralec. "Želim si, da svet z njim ravna prijazno in spoštljivo."

In to je navsezadnje gonilna sila za Farrellovo odločitvijo, da odpre svoj dom in prvič do te mere spregovori o življenju s sinom s posebnimi potrebami. James, ki si ga Colin deli z nekdanjo Kim Bordenave, bo septembra dopolnil 21 let in bo zaradi tega izpadel iz številnih sistemov podpore, ki so na voljo družinam z otroki s posebnimi potrebami. "Ko vaš otrok dopolni 21 let, je nekako prepuščen samemu sebi," je povedal zvezdnik."Vsi zaščitni ukrepi, ki so vzpostavljeni, posebni razredi, vse to izgine, tako da vam ostane mlada odrasla oseba, ki bi morala biti integriran del naše moderne družbe a je na žalost pogosto zapuščena" je dodal.

Da bi pomagal ostalim je igralec zdaj ustanovil fundacijo Colina Farrella za zagotavljanje podpore odraslim otrokom z motnjami v duševnem razvoju prek zagovorništva, izobraževanja in inovativnih programov. "To je prvič, da govorim o tem in očitno je edini razlog, da govorim o tem ta, da ne morem vprašati Jamesa, ali želi to narediti," je dejal in dodal: "Mislim, lahko. Z Jamesom se pogovarjam, kot da ima 20 let in popolnoma tekoče govori angleški jezik in da ima starosti primerne kognitivne sposobnosti. Toda na žalost od njega ne morem razbrati posebnega odgovora, ali mu je vse to všeč ali ne, zato moram opraviti klic na podlagi poznavanja Jamesovega duha in tega, kakšen mladenič je in dobrote, ki jo ima v svojem srcu."

Igralec je več let želel narediti nekaj na področju zagotavljanja večjih možnosti za družine, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, da prejmejo podporo, ki si jo zaslužijo.