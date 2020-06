Colin Farrell: Samota ni nekaj, kar človek izbere sam

Colina Farrella , ameriškega igralca, ki je bil med ženskami od nekdaj zelo priljubljena, je med snemanjem serije v Londonu presenetila pandemija koronavirusa. Čeprav je snemal in se je vmes pripravljal še na vlogo Pingvina v novem Batmanu , se je moral na vrat na nos vrniti domov v Los Angeles. Karantena ga je prisilila, kot je povedal za španski portal La Vanguardia , da je začel bolj razmišljati o življenju in stvareh, ki so resnično pomembne.

"Moram priznati, da sem blagoslovljen, saj imam hišo z velikim vrtom. Zadeva bi bila veliko bolj zapletena, če bi živel v stanovanju. Vreme je tu vedno lepo, zato sem si tudi nekaj siest na soncu privoščil, priznam," je povedal igralec.

Povedal je, da mu med karanteno ni bilo hudega in da se zaveda, da je eden bolj priviligiranih – ima veliko hišo, v kateri ne občuti stiske zaradi samoizolacije, njegov hladilnik je vedno poln in zdrav je, tako on kot tudi njegovi svojci."Nisem pa imel nobenega stika. Dva tedna je bil pri meni mlajši sin, sicer sta oba sinova karanteno preživljala z njunima mamama. Imel sem čas za samorekfleksijo in se ponovno spomniti, kaj je pomembno."

Prva dva tedna je bil sam in ko je nastopil deveti ali deseti dan, je prvič občutil samoto."Nimam partnerice, moj sin je bil pri meni le nekaj dni in moram priznati, da sem pogrešal človeški stik. Samo rokovanje s poštarjem, objem prijatelja, takšne stvari. Opazil sem, da to res pogrešam,"je povedal za španski častnik in dodal: "Samota ni nekaj, kar si človek sam izbere, in za tiste, ki nas doleti, je lahko zelo težka."