Igralec Colin Farrell , ki je v javnosti sicer znan po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje pred medijskimi žarometi, je v novem dokumentarnem filmu z naslovom The Slightest Touch spregovoril o svojem preteklem boju z odvisnostjo. 50-letnik je v poglobljenem pogovoru razkril prelomni trenutek, ki ga je pripeljal do odločitve za treznost, ter izpostavil ključno vlogo, ki jo je pri njegovi osebnostni preobrazbi odigral njegov najstarejši sin James .

Farrell je pojasnil, da se je njegov odnos z alkoholom začel v zgodnjih najstniških letih. Takrat se je zaradi pitja počutil bolj sproščeno v družbi drugih ljudi in dobil samozavest, ki mu je sicer manjkala. "Ko sem pri trinajstih ali štirinajstih letih začel piti, sem ugotovil, da sem se lahko odprl in se povezal z ljudmi. Bil sem glasnejši. Ne vem, ali sem bil bolj smešen ali ne, vendar sem imel takšen občutek. Zahajali smo v lokalni pub v Castleknocku, kjer smo s prijatelji ob torkih zvečer spili štiri ali pet vrčkov piva," se je zvezdnik spominjal svojih rosnih dni. Ob tem je dodal, da je po prihodu domov nadaljeval s pitjem žganih pijač in kajenjem hašiša, kar je hitro preraslo običajno najstniško zabavo.

Razkril je, da je bil kot otrok zelo občutljiv in je stvari doživljal zelo globoko, vendar teh čustev takrat ni znal razumeti. Njegovo obdobje odvisnosti se je končalo po snemanju filma Miami Vice. Povedal je, da se je takrat vkrcal na letalo in se tri dni pozneje zbudil na kliniki za odvajanje.

Osrednji motiv za igralčevo korenito življenjsko spremembo je bil njegov prvorojenec James, ki se je rodil leta 2003 v zvezi z nekdanjo partnerico Kim Bordenave. James se je rodil z Angelmanovim sindromom, redko nevrogenetsko motnjo, ki močno prizadene živčni sistem in onemogoča samostojno življenje. Farrell je že v preteklosti poudarjal pomen svoje prisotnosti v sinovem življenju, v dokumentarcu pa so ga ob obujanju spominov na začetke zdravljenja, ko je bil deček star dve leti in pol, premagala čustva. Pojasnil je, da se je njegovo razumevanje starševske vloge med bivanjem v rehabilitacijskem centru korenito spremenilo. Ob sinovem rojstvu je namreč naivno menil, da bo otroku zgolj prijatelj, vendar je med zdravljenjem spoznal resnost svoje odgovornosti.

Spoznanje, da bo njegov sin zaradi svoje diagnoze vse življenje potreboval posebno skrb in oporo, je igralca prisililo k prevzemu odgovornosti. "Na odvajanju sem precej hitro spoznal, da James ne potrebuje le prijatelja. Lahko sem tudi njegov prijatelj, toda potreboval je očeta. Potreboval je očeta in morda še nekoliko več kot drugi otroci, saj sem že v tistem trenutku nekako vedel, da nikoli ne bo mogel skrbeti sam zase," je priznal.

Danes igralec na svojo prehojeno pot gleda z veliko mero hvaležnosti in poudarja, da sta ga v zrelega moškega oblikovala oba njegova otroka, tudi 17-letni sin Henry, ki ga ima s poljsko igralko Alicjo Bachleda-Curuś.