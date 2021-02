Colin Farrell z novim videzom: pobrit in siv

Colin Farrell zagotovo velja za enega najbolj privlačnih igralcev, za katerim vzdihuje na milijone žensk. Fotografi so priljubljenega zvezdnika tokrat ujeli v objektiv, ko je po ulicah Los Angelesa sprehajal svojega ljubkega štirinožnega prijatelja. Colin se je namreč poslovil od svoje prepoznavne pričeske in pozornost pritegnil z izrazito spremembo videza, in sicer se je pobril in pokazal, da ima pri 44 letih že sive lase.

Hollywoodski igralec je za sprehod izbral udobna oblačila, kratke hlače in majico, psička Luna pa je na povodcu ubogljivo hodila ob njem.