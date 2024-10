Colin Farrell zaradi sina premagal odvisnost od alkohola in drog

Igralec Colin Farrell je pred kratkim spregovoril o tem, kdaj se je odločil spremeniti svoje življenje in kaj ga je spodbudilo k premagovanju odvisnosti, s katerimi se je dolgo boril. 48-letnik je priznal, da je teden dni, preden se je streznil, spil približno tri steklenice viskija, 12 steklenic rdečega vina in 60 litrov piva.

Njegovemu sinu so diagnosticirali redek sindrom

"James je bil star dve leti, ko sem se streznil," je Colin Farrell povedal za Daily Mail. Njegovemu danes 20-letnemu sinu Jamesu so namreč diagnosticirali Angelmanov sindrom, redko nevrogenetsko motnjo, ki prizadene živčni sistem in povzroča razvojne in intelektualne motnje.

James je eden tistih otrok z Angelmanovim sindromom, ki imajo hujše simptome, zaradi česar je so njegove verbalne komunikacijske spretnosti otežene in ne more živeti brez pomoči negovalca, ki mu pomaga pri vsakodnevnih opravilih.

"Del 'goriva', ki sem ga uporabil, da sem se znebil odvisnosti od alkohola in mamil, je bilo tudi to, da sem vedel, da ima zdravstvene težave," se je spominjal Farrell. "Otroci potrebujejo svoje starše ali stare starše ali koga drugega - da skrbijo zanje," je dejal.