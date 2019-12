Colin Firth se po več kot 20 letih ločuje

Livia Giuggioli in Colin Firth se ločujeta.

Colin Firth in Livia Giuggioli se ločujeta po 22 letih zakona. Nekdanja zakonca sta prosila za zasebnost in dejala, da zadeve ne bosta več komentirala.

Z oskarjem nagrajen igralec in italijanska producentka sta si še vedno "blizu" in bosta ostala povezana za voljo svojih sinov, Luce in Matteja, je v sporočilu za javnost zapisal njun publicist.

Družina, ki ima tako britansko kot italijansko državljanstvo, je do zdaj preživljala čas med Italijo in Londonom. Colin, ki je zaigral v filmski uspešnici The Bridget Jones, ima iz prejšnje zveze še enega sina.

Colin in Livia sta imela že v preteklosti zakonske težave. Leta 2015 sta se razšla, potem ko je Livia priznala, da je imela afero z družinskim prijateljem, italijanskim novinarjem Marcom Brancacciom. Takrat sta težave uspela rešiti, saj sta ostala poročena. 59-letni igralec Colin ni nikoli javno spregovoril o tej zadevi. Marco je bil kasneje obtožen zalezovanja zoper Livie.

Colin se medtem pripravlja na premiero filma o prvi svetovni vojni z naslovom 1917, ki ga je režiral Sam Mendes.