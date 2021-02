Colin Jost pri organizaciji poroke s Scarlett Johansson ni pomagal

38-letni Colin Jost, ki je zaigral v novem filmu Tom & Jerry,kjer sta glavni zvezdi junaka kultne risane serije maček in miš, ki sta v nenehnem prijateljsko-sovražnem odnosu, je v zadnjem intervjuju razkril, da ni bil tako zelo vpleten v priprave na poroko, kot bi morda moral biti, za to pa krivi pomanjkanje znanja in okusa.

"Ne pretvarjam se, da vem veliko o stvareh ali imam okus za njih,"je dejal Colin vzadnjem intervjuju zaEntertainment tonight. "Zelo sem vesel, da se zanašam na nekoga, ki ima veliko boljši okus in pozna stvari. To je tisto, česar sem se na splošno naučil v življenju. Nikoli ne pomislim: Oh, ali naj nosim to srajco? ... Nikoli ne vem, zato raje vidim, da mi to reče kdo drug."