Conan O'Brien: Stephen Colbert je preveč talentiran, da bi se poslovil

Ameriški voditelj Conan O'Brien je po prejemu prestižne nagrade Hall of Fame za dosežke na področju televizije priznal, da so ga z nagrado počastili v nenavadnem obdobju. Po njegovih besedah je trenutno namreč prisotnega veliko strahu o prihodnosti televizije. "Življenje, ki smo ga poznali skoraj 80 let, doživlja velike spremembe," je dejal.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Po njegovih besedah bo pozno večerni program na ameriških televizijah izginil. "A ti glasovi ne gredo nikamor. Ljudje, kot je Stephen Colbert, so preveč talentirani, da bi se poslovili," je dejal.
O'Brien je o tem spregovoril v času, ko je ameriška televizija CBS sporočila, da bodo maja prihodnje leto s programa umaknili priljubljeno večerno oddajo, ki jo vodi Colbert. Medijska hiša je kot razlog navedla finančne razloge, kljub temu pa so se v javnosti pojavili pomisleki, saj so novico sporočili, tik preden so regulatorji odobrili prodajo Paramounta, ki ima v lasti tudi CBS.
Kot je dodal, se je odločil, da ne bo "žaloval za tem, kar smo izgubili". "Pretočne vsebine spreminjajo tok, ampak povezava, talent in ideje, ki prihajajo v naše domove ... Mislim, da je to v središču pozornosti," je še pojasnil. Glede Colberta ostaja optimističen. "Razvil se bo in zasijal še močneje kot kdaj koli prej v novem formatu," je dodal.
Poleg O'Briena so nagrade prejeli še Viola Davis, Don Mischer, Ryan Murphy, Mike Post in Henry Winkler.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.