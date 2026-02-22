Conan O'Brien vendarle naslovil umor Reinerjevih: To je tako grozno

Conan O'Brien je pred kratkim v intervjuju za New Yorker spregovoril o umoru prijateljev Roba Reinerja in njegove žene Michele, ki sta se večer pred tragedijo s sinom Nicom udeležila njegove božične zabave v Los Angelesu. "To je tako grozno," je dejal televizijski voditelj.

Conan O'Brian je vendarle spregovoril o umoru zakoncev Reiner, s katerimi so bili dobri prijatelji. FOTO: Profimedia

"Mislim na to, kako je Rob čutil do tega, kaj se dogaja v naši državi in kako vpleten je bil. Kako zelo se je izpostavil. Še vedno mi je zelo težko, ker je ta glas tako nenadoma potihnil," je nadaljeval O'Brien, ki je nato spregovoril o prijateljstvu z režiserjem in njegovo ženo. "Roba in Michele sem poznal, nato pa smo se postopoma zelo zbližali. Veliko smo se družili. Skupaj z mojo ženo smo se veliko obiskovali med seboj. Bila sta krasna človeka. Da se od nekoga posloviš, ju opazuješ odhajati, nato pa naslednji dan izveš, da ju ni več... Mislim, da sem bil kar precej časa v šoku," je priznal.

Rob Reiner z ženo in sinom Nickom FOTO: Profimedia

Režiserja in njegovo ženo je mrtve na njunem domu našla hči Romy. Par je bil zaboden, policija pa je nekaj ur pozneje za umor aretirala njunega sina Nicka. Kmalu je v javnost prišla informacija, da sta se zakonca skupaj s sinom večer prej udeležila božične zabave pri O'Brienu, kjer sta se Rob in Nick močno sprla.

Starša in sin naj bi imeli že več let težaven odnos, Nick pa se je več let boril z odvisnostjo, zaradi katere je bil nekaj časa celo brezdomec. Mlademu režiserju, ki je želel po očetovih stopinjah, naj bi pred kratkim diagnosticirali shizofrenijo, zaradi menjave zdravil pa naj bi imel težave z izbruhi jeze in besa.

Sojenje za dva umora prve stopnje bi se moralo začeti pred mesecem, a je obtoženi v zadnjem trenutku ostal brez odvetnika, ki je odstopil od primera. Nicku so že dodelili javnega branilca, sooča pa se z najvišjo kaznijo, ki je doživljenjski zapor ali celo smrtna kazen, ki jo zvezna država Kalifornija še vedno ima.