Tuja scena

Conan O'Brien vendarle naslovil umor Reinerjevih: To je tako grozno

Los Angeles, 22. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Conan O'Brian, Rob Reiner z ženo Michele

Televizijski voditelj Conan O'Brien je po več kot dveh mesecih vendarle naslovil umor zakoncev Reiner, ki sta večer pred družinsko tragedijo preživela na njegovi božični zabavi. Kot je znano, naj bi se zvezdnik počutil delno odgovornega za dogodke, saj se je spor z režiserjevim sinom začel prav na njegovem domu.

Conan O'Brien je pred kratkim v intervjuju za New Yorker spregovoril o umoru prijateljev Roba Reinerja in njegove žene Michele, ki sta se večer pred tragedijo s sinom Nicom udeležila njegove božične zabave v Los Angelesu. "To je tako grozno," je dejal televizijski voditelj.

Conan O'Brian je vendarle spregovoril o umoru zakoncev Reiner, s katerimi so bili dobri prijatelji.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

"Mislim na to, kako je Rob čutil do tega, kaj se dogaja v naši državi in kako vpleten je bil. Kako zelo se je izpostavil. Še vedno mi je zelo težko, ker je ta glas tako nenadoma potihnil," je nadaljeval O'Brien, ki je nato spregovoril o prijateljstvu z režiserjem in njegovo ženo. "Roba in Michele sem poznal, nato pa smo se postopoma zelo zbližali. Veliko smo se družili. Skupaj z mojo ženo smo se veliko obiskovali med seboj. Bila sta krasna človeka. Da se od nekoga posloviš, ju opazuješ odhajati, nato pa naslednji dan izveš, da ju ni več... Mislim, da sem bil kar precej časa v šoku," je priznal.

Rob Reiner z ženo in sinom Nickom
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Režiserja in njegovo ženo je mrtve na njunem domu našla hči Romy. Par je bil zaboden, policija pa je nekaj ur pozneje za umor aretirala njunega sina Nicka. Kmalu je v javnost prišla informacija, da sta se zakonca skupaj s sinom večer prej udeležila božične zabave pri O'Brienu, kjer sta se Rob in Nick močno sprla.

Preberi še Nick Reiner po umoru staršev prepričan, da je v zaporu zaradi zarote

Starša in sin naj bi imeli že več let težaven odnos, Nick pa se je več let boril z odvisnostjo, zaradi katere je bil nekaj časa celo brezdomec. Mlademu režiserju, ki je želel po očetovih stopinjah, naj bi pred kratkim diagnosticirali shizofrenijo, zaradi menjave zdravil pa naj bi imel težave z izbruhi jeze in besa.

Preberi še Po nasilni smrti Roba Reinerja in soproge aretirali sina

Sojenje za dva umora prve stopnje bi se moralo začeti pred mesecem, a je obtoženi v zadnjem trenutku ostal brez odvetnika, ki je odstopil od primera. Nicku so že dodelili javnega branilca, sooča pa se z najvišjo kaznijo, ki je doživljenjski zapor ali celo smrtna kazen, ki jo zvezna država Kalifornija še vedno ima.

Razlagalnik

Rob Reiner je bil priznan ameriški filmski režiser, producent in scenarist, znan po širokem naboru del, ki segajo od komedij do dram. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so "Ko je Harry srečal Sally...", "Vse je vragolija" (This Is Spinal Tap), "Deklica s sosednjega dvorišča" (The Princess Bride) in "A Few Good Men". S svojim delom je pustil pomemben pečat v filmski industriji, pogosto pa je v svoje filme vključeval družbene komentarje in globoke karakterne študije.

The New Yorker je ameriška revija, ki izhaja tedensko in pokriva širok spekter tem, vključno s politiko, mednarodnimi zadevami, tehnologijo, kulturo, umetnostjo in kritiko. Revija je znana po svojih poglobljenih člankih, esejih, kritiških ocenah, kratki prozi in ilustracijah, pogosto pa vključuje tudi satirične prikaze in komentarje aktualnih dogodkov. Velja za eno najbolj vplivnih in cenjenih publikacij v ZDA.

Smrtna kazen, znana tudi kot najvišja kazen, je najhujša oblika kazni, ki jo lahko izreče sodišče. Vključuje usmrtitev obsojene osebe kot kazen za hud kaznivi dejanje, najpogosteje za umor. Kljub temu, da jo je večina razvitih držav ukinila, nekatere države po svetu še vedno izvajajo smrtno kazen. Med njimi so Združene države Amerike (čeprav ne vse zvezne države), Kitajska, Iran, Savdska Arabija in Egipt. Metode usmrtitve se razlikujejo, vključujejo pa lahko usmrtitev z injekcijo, obešanje, streljanje ali električni stol.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
