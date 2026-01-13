Naslovnica
Tuja scena

Conchita Wurst se 'umika iz evrovizijskega konteksta'

Dunaj, 13. 01. 2026 14.14 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Conchita Wurst

Bradata Conchita Wurst, ki je leta 2014 Evropo osvojila s čustveno balado Rise Like A Phoenix, evrovizijsko zgodbo pušča za sabo. Dolgoletna podpornica festivala je na spletu objavila izjavo, v kateri je med drugim zapisala: "Moja povezava z Evrovizijo ostaja kot del moje zgodovine in ne kot prostor mojih naslednjih korakov." Kot razlog je navedla osebne razloge.

"Evrovizija je oblikovala moje življenje. Bila je moj oder, moj dom, moja odskočna deska in poglavje, za katerega sem globoko hvaležen. Kot umetniku mi je spremenila življenje," je na svoj Instagram zapisal Tom Neuwirth, svetu poznan pod umetniškim imenom Conchita Wurst.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju je zapisal, da se umika "iz evrovizijskega konteksta" ter da bo svojo pozornost usmeril k prihajajočim projektom. "Moja povezava z Evrovizijo ostaja kot del moje zgodovine in ne kot prostor mojih naslednjih korakov. Moja odločitev je osebna in je v prihodnosti ne bom komentiral. Hvala. Z ljubeznijo, Tom."

Čeprav ni jasno, v čem točno tiči razlog za takšno odločitev, se je v preteklosti marsikateri glasbenik odločil za odmik od Evrovizije. Nekdanji zmagovalec Nemo je vrnil svoj kristalni mikrofon, za podobno se je odločil tudi pevec Charlie McGettigan, ki je za Irsko slavil leta 1994. Do EBU, ki je Izraelu prižgala zeleno luč, so bile kritične tudi nekatere države, ki so se odločile za bojkot. Med njimi je tudi Slovenija.

Preberi še Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

Organizatorji glasbenega tekmovanja, ki se prvič po zmagi Conchite zopet seli na Dunaj, so sicer ravno v teh dneh z žrebom določili, katere države se bodo predstavile v prvem in katere v drugem polfinalu. 

Razlagalnik

Conchita Wurst je umetniško ime Tomaža "Toma" Neuvirta, avstrijskega pevca, ki je zaslovel s svojo zmago na Pesmi Evrovizije leta 2014. Conchita Wurst je znana po svojem drznem videzu, ki vključuje dolge lase, brado in večerno obleko, s čimer promovira toleranco, raznolikost in sprejemanje drugačnosti. Njena zmaga je bila pomemben trenutek v zgodovini Evrovizije in je pritegnila veliko mednarodne pozornosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Conchita Wurst evrovizija avstrija dunaj

