Conchita Wurst se 'umika iz evrovizijskega konteksta'

"Evrovizija je oblikovala moje življenje. Bila je moj oder, moj dom, moja odskočna deska in poglavje, za katerega sem globoko hvaležen. Kot umetniku mi je spremenila življenje," je na svoj Instagram zapisal Tom Neuwirth , svetu poznan pod umetniškim imenom Conchita Wurst .

V nadaljevanju je zapisal, da se umika "iz evrovizijskega konteksta" ter da bo svojo pozornost usmeril k prihajajočim projektom. "Moja povezava z Evrovizijo ostaja kot del moje zgodovine in ne kot prostor mojih naslednjih korakov. Moja odločitev je osebna in je v prihodnosti ne bom komentiral. Hvala. Z ljubeznijo, Tom."

Čeprav ni jasno, v čem točno tiči razlog za takšno odločitev, se je v preteklosti marsikateri glasbenik odločil za odmik od Evrovizije. Nekdanji zmagovalec Nemo je vrnil svoj kristalni mikrofon, za podobno se je odločil tudi pevec Charlie McGettigan, ki je za Irsko slavil leta 1994. Do EBU, ki je Izraelu prižgala zeleno luč, so bile kritične tudi nekatere države, ki so se odločile za bojkot. Med njimi je tudi Slovenija.