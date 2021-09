Fizičen spopad Conorja McGregorja in Machine Gun Kellyja na MTV-jevi rdeči preprogi

Irski borec mešanih borilnih veščin je na rdeči preprogi ob podelitvi MTV-jevih glasbenih nagrad napadel ameriškega pevca, zvezdnika pa so morali nekaj sekund kasneje fizično ločiti kar varnostniki. Razlog za prepir naj bi bila posredno celo Megan Fox, incident pa so športnikovi predstavniki zgovornim fotografijam navkljub že zanikali.

Conor McGregor in Machine Gun Kelly sta poskrbela za nekaj vroče krvi na rdeči preprogi pred pričetkom podelitve MTV-jevih nagrad v brooklynskem Barclays Centru. Fotografi so ujeli trenutek, ko je zvezdnik UFC s pestjo zamahnil proti glasbeniku, po prerivanju pa so ju ločili varnostniki. Razlago vira, ki je bil prisoten na prizorišču, so povzeli tudi ameriški mediji, ta pa je pojasnil, da je prepir izbruhnil kmalu zatem, ko je McGregor v 31-letnika zalučal kozarec, poln pijače. Njegova besna reakcija naj bi sledila po tem, ko je glasbenik zavrnil njegovo prošnjo za fotografiranje z Megan Fox.

"Prepirali so se, potem se je vse umirilo in Conor je šel znova k njemu," je dejal vir in dodal, da so ob tem nekaj jeze izrazili tudi prisotni fotografi. Ti so se namreč kasneje odločili bojkotirati Conorja, saj so se bali, da se ameriški pevec in njegova izbranka, 35-letna igralka, zaradi incidenta ne bosta sprehodila po rdeči preprogi.

Prepir in prerivanje sta spremljala kaos in gneča, slišati pa je bilo tudi kričanje. McGregor je proti Machine Gun Kellyju tudi nekajkrat zamahnil, varnostniki pa so ga le s težavo zadržali in ustavili. Za zdaj ni uradno znano, zakaj se je športnik odzval tako burno, njegovi predstavniki za javnost pa so prerivanje na rdeči preprogi že zanikali in ob tem dejali, da se ''Conor bori zgolj z borci''. Tudi Irec je vpletenost zanikal in novinarki v svoji šaljivi maniri kasneje dejal: ''Borim se samo s pravimi borci ... Vsekakor se ne pretepam z belčki, raperji, ki so videti kot Vanilla Ice ... o njem ne vem ničesar, razen to, da je z Megan Fox.'' Kelly o tej zadevi s prisotnimi novinarji ni želel govoriti. Prepir je presenetljiv tudi zato, ker se je pevec marca v družbi dekleta ter Travisa Barkerja in Kourtney Kardashian udeležil lasvegaškega UFC-spektakla.

Ko se je situacija umirila, sta Kelly in Foxova zablestela na rdeči preprogi zablestela, sprehod pred fotografi pa začinila z objemi in poljubi. Pred objektivi je z izbranko Dee Devlin poziral tudi McGregor, nato pa se je na odru znašel v vlogi napovedovalca.