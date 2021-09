Conor McGregor napovedal dokumentarno serijo o svojem življenju

Po mesecih ugibanj in čakanja je Conor McGregor končno potrdil, da se uresničuje ideja o biografskem dokumentarnem filmu v obliki serije. Ta bo pripovedovala zgodbo o njegovem življenju, prva epizoda pa bo na voljo že to zimo. Irec je dokumentarec na nek način napovedoval že julija, vendar do tega dne ni bilo jasno, ali bo projekt tudi realiziran.