Conor McGregor se bo razveselil četrtega otroka

Ekipa UFC zvezdnika Conorja McGregorja se bo še povečala. Kot je sporočil 34-letnik, z zaročenko Dee Devlin pričakujeta četrtega otroka, ki bo na svet prijokal konec leta. "Še eden je napoti," je povedal v oddaji Live with Kelly and Mark in dodal: "Čez nekaj tednov bova lahko izvedela za otrokov spol, doma pa smo zelo navdušeni. Veliko čudovitih stvari se dogaja. Blagoslovljeni smo, vsak dan se nasmehnemo bogu in se mu zahvalimo."